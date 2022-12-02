الأولى
البيضاء تنجو من الغرق
فيضانات متفرقة في أحياء وشوارع والطريق السيار الحضري تتعطل لثلاث ساعات وتفسد فرحة المونديال أفسدت البرك المائية والفيضانات الصغيرة الناتجة عن تسربات مجاري الصرف الصحي واختناق بالوعات وقنوات، فرحة سكان البيضاء وضيوفها بتأهل المنتخب الوطني إلى دور الثمن في مونديال قطر 2022. ووجد عدد المواطنين أنفسهم محاصرينأكمل القراءة »
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