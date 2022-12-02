مجتمع
غضب عمال بـ “أولا إنرجي”
احتج عمال بـ”أولا إنرجي” بسبب عدم تواصل الإدارة معهم وعدم التجاوب مع مراسلتهم للمدير العام الجديد . وأكد العمال، حسب بلاغ للمكتب التنسيقي للمكاتب النقابية لـ “أولا إنرجي المغرب” استنجادهم بفايد الطوير، الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال زيارته إلى الشركة في يونيو الماضي، إذ اتخذ مجموعة من التدابيرأكمل القراءة »
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