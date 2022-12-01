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زيان للقاضي: “والله ما نفلتك”
النيابة العامة طالبت مجلس هيأة المحامين بإجراء بحث في الموضوع حدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تاريخ 24 دجنبر الجاري، مهلة لنقابة هيأة المحامين بالرباط، لاتخاذ قرار في حق النقيب السابق، محمد زيان، بعدما حركت رئاسة النيابة العامة المتابعة ضده، بناء على هجومه على هيأةأكمل القراءة »
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