حوادث
إيقاف “بارون” مخدرات بالشمال
ظل مختفيا ومعلومات دقيقة لمصالح الاستعلامات العامة مكنت من إفشال مخططاته وضعت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، حدا لنشاط مشتبه فيه يعتبر من بين أكبر أباطرة الاتجار الدولي في المخدرات بالمنطقة الشمالية، وألقت القبض عليه بعد أن ظل مختفيا عن الأنظار إلى أنأكمل القراءة »
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