الصباح الفني
”المسيرة” في ليلة سينمائية ببوزنيقة
اختارت جمعية “بوزآر” ودار الشباب بوزنيقة في تظاهرة “ليلة سينمائية” المنظمة يوم ثالث دجنبر المقبل عرض الفيلم السينمائي “المسيرة” للمخرج يوسف بريطل ومن بطولة ثلة من الممثلين منهم السعدية أزكون. ويأتي عرض “المسيرة” احتفالا بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، والذي يربط حدث المسيرة لعام 1975 بالزمن الحاضر،أكمل القراءة »
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