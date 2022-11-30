fbpx
الصباح الفني

‭”‬المسيرة‭” ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬سينمائية‭ ‬ببوزنيقة

منذ 3 دقائق
يوسف‭ ‬بريطل‭ (‬خاص‭)‬
اختارت‭ ‬جمعية‭ “‬بوزآر‭” ‬ودار‭ ‬الشباب‭ ‬بوزنيقة‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ “‬ليلة‭ ‬سينمائية‭” ‬المنظمة‭ ‬يوم‭ ‬ثالث‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ “‬المسيرة‭” ‬للمخرج‭ ‬يوسف‭ ‬بريطل‭ ‬ومن‭ ‬بطولة‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬منهم‭ ‬السعدية‭ ‬أزكون‭. ‬ويأتي‭ ‬عرض‭ “‬المسيرة‭” ‬احتفالا‭ ‬بذكرى‭ ‬المسيرة‭ ‬الخضراء‭ ‬وعيد‭ ‬الاستقلال،‭ ‬والذي‭ ‬يربط‭ ‬حدث‭ ‬المسيرة‭ ‬لعام‭ ‬1975‭ ‬بالزمن‭ ‬الحاضر،‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى