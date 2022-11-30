الأولى
تحت الدف
ما إن أشرف تشييد ممر “الباص واي”، بطريق مولاي التهامي من الحي الحسني إلى الرحمة بالبيضاء، على الانتهاء، حتى بدت عليه عيوب كثيرة، تشير إلى أن الأشغال لم تنجز وفق الدراسة والتخطيط، بل تم تقليد نماذج طريق «الترامواي». أول العيوب أن وسيلة النقل الجديدة، غرضها ربط الأحياءأكمل القراءة »
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