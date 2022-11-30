أسواق
“صنع بالمغرب”… العربة أمام الحصان
إقامة حواجز جمركية لحماية منتوج وطني غير متوفر والواردات في زيادة متواصلة تضمنت قوانين المالية، خلال ثلاث سنوات الأخيرة إجراءات تقضي بالزيادة في نسبة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك على لائحة من المواد والسلع المنتهية التصنيع، بمبرر حماية المنتوجات المحلية وتقليص عجز الميزان التجاري، من خلالأكمل القراءة »
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