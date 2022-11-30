أسواق
ضعـف الإقبـال بسبـب القـدرة الشرائيـة
زكريا مجراوة: الحواجز الجمركية غير ذات جودة في ظل العولمة وقوانين منظمة التجارة العالمية قال زكريا مجراوة، نائب رئيس الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن الدولة مطالبة بتشديد المراقبة على المنتوج الوطني والحرص على جودته والرفع من قدرته التنافسية، داعيا لتشجيع البحث العلمي للرفع من جودته وطرحهأكمل القراءة »
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