أســــــرة
المعاطف الطويلة… الإطلالة المتجددة
يحتفظ المعطف الطويل، بمكانته في عالم الموضة الخاصة بالموسم الحالي، إذ يعتبر خبراء الموضة أنه من القطع التي يجب أن تكون في خزانة كل امرأة. فارتداء المعطف الطويل، لا يمنح الدفء فقط، بل يمنح أيضا إطلالة عصرية ومتجددة، خاصة إذا تم اختياره بألوان متعددة. وتتوفر الكثير منأكمل القراءة »
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