أســــــرة
“إيتيكيت” توجيه اللوم
يؤكد المختصون في “الإيتيكيت” أن توجيه شخص اللوم أو العتاب إلى طرف آخر يأتي في سياق رغبته في الحفاظ على علاقتهما رغم الخلافات، موضحين أن ذلك ينبغي أن يكون في إطار احترام مجموعة من القواعد. وينصح المختصون في “الإيتيكيت” بعدم مبالغة الشخص في توجيه عبارات اللوم والعتابأكمل القراءة »
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