قطر 2022: وزير الرياضة البريطاني سيرتدي شارة لدعم المثليين

سيرتدي وزير الرياضة البريطاني ستوارت أندرو شارة بألوان قوس قزح لدعم المثليين والتي حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللاعبين ارتداءها في كأس العالم، وذلك لدى حضوره مباراة إنكلترا ضد ويلز الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بمونديال قطر 2022.

وكانت إنكلترا وويلز من بين سبعة منتخبات أوروبية عدلت عن قرارها ارتداء تلك الشارة المناهضة للتمييز، بعدما لوح فيفا بعقوبات رياضية.

وارتدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر شارة “حب واحد” أثناء جلوسها إلى جوار رئيس فيفا جاني إنفانتينو خلال هزيمة ألمانيا المفاجئة أمام اليابان 1-2.

وتواجه قطر منذ اختيارها لاستضافة العرس العالمي عام 2010، انتقادات شديدة ازدادت مع انطلاق المسابقة، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والعمال المهاجرين ومجتمع الميم.

في المقابل، أشارت تقارير عد ة عن مصادرة قوى الأمن في قطر التي تجرم المثلية، بعض الأدوات التي كانت بحوزة مشجعين وعليها ألوان قوس قزح، خلال الجولة الأولى من المباريات.