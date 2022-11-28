فيديو … ملاكم مكسيكي يهدد ميسي بسبب “إهانة” قميص بلاده

وجه الملاكم المكسيكي ساوول ‘كانيلو’ ألفاريس تحذيرا إلى ليونيل ميسي بعد ظهور مقطع فيديو للنجم الارجنتيني يحتفل بالفوز على منتحب بلاده في كأس العالم 2022 وقميص المكسيك تحت رجليه على الأرض.

أظهر الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ميسي يلمس القميص المكسيكي بقدمه في غرفة تبديل الملابس خلال احتفاله وزملائه بالفوز على المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة 2-0 السبت.

قال ألفاريس بطل العالم في أوزان مختلفة على تويتر “هل رأيتم ميسي ينظف الارض بقميصنا وعلمنا؟ من الأفضل أن يسأل الله ألا أجده!!”

أثار غضب ألفاريس ردود فعل فورية من مشجعي ميسي، معتبرين أنه لا يوجد شيء غير عادي في وجود قميص على الأرض بعد المباراة.

ويبدو أن قائد الأرجنتين قد تبادل القميص مع نظيره المكسيكي أندريس غواردادو.

ورد بعض الأشخاص على ألفاريس مشيرين إلى أن الفيديو لم يظهر ميسي وهو ينظف أي شيء، ولا يوجد فيه علم المكسيك، ليرد الملاكم أنه بغض النظر فقد “أهان” ميسي المكسيك.

ورد الدولي الارجنتيني السابق ومهاجم مانشستر سيتي الانكليزي سيرخيو أغويرو “سيد كانيلو، لا تبحث عن الاعذار والمشاكل، أنت ربما لا تعرف في كرة القدم وما يحصل في غرفة تبديل الملابس. القمصان دائم ا على الارض بعد المباريات بسبب العرق”.

ودخل ألفاريس (32 عاما) الذي يعتبر من أفضل الملاكمين في جيله في جدال مع العديد من الأشخاص بمن فيهم صحافيين مصرا “كما أحترم الارجنتين، يجب احترام المكسيك. أنا لا أتحدث عن البلد ولكن عن ميسي والشيء الغبي الذي فعله”.

سجل ميسي الهدف الاول ضد المكسيك ليبقي على آمال الارجنتين حية في التأهل الى الدور الثاني بعد خسارة صادمة افتتاحا 2-1 امام السعودية.