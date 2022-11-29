حوادث
معركة ملاهي مراكش تحيي جريمة قتل
تعود لـ 2018 وتسببت فيها جرعة زائدة من المخدرات ويواجه بها مالك كاباريهات أماط قاضي التحقيق لدى ابتدائية مراكش، الأسبوع الماضي، اللثام عن وفاة شخص نقل على متن سيارة إسعاف من ملهى ليلي إلى المستشفى في 2018، وقرر متابعة مالك الملهى مسرح الحادث بالقتل غير العمد، لارتباطأكمل القراءة »
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