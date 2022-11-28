قطر 2022: غانا تستعيد توازنها بفوز على كوريا الجنوبية

استعاد المنتخب الغاني لكرة القدم توازنه وأنعش آماله بالتأهل إلى ثمن النهائي، بفوز صعب على نظيره الكوري الجنوبي 3-2 الإثنين على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022.

وسجل مدافع ساوثمبتون الإنكليزي محمد ساليسو (24) ومهاجم أياكس أستردام الهولندي محمد قدوس (34 و69) أهداف غانا التي كانت خسرت بالنتيجة ذاتها امام البرتغال في الجولة الاولى، ومهاجم تشونبوك موتورز غيو-سونغ تشو (58 و61) هدفي كوريا الجنوبية التي تعادلت سلبا مع الاوروغواي. وتلعب لاحقا البرتغال مع الأوروغواي.