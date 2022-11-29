الصباح الفني
لمسة مغربية في ديو زين والخضر
فاجأ المغنيان حمود الخضر وماهر زين، جمهورهما، وطرحا أغنية جديدة يحتفيان من خلالها باستضافة قطر لمونديال كأس العالم، بعنوان “تهيا”. واختار فريق عمل الأغنية الاعتماد على لمسات مغربية، للاحتفال بالمنتخب المغربي المشارك في التظاهرة الرياضة، إذ تضمن مشاهد لإحدى فرق الدقة المراكشية، مع إبراز جمالية الزي المغربيأكمل القراءة »
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