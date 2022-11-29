fbpx
الصباح الفني

لمسة‭ ‬مغربية‭ ‬في‭ ‬ديو‭ ‬زين‭ ‬والخضر

منذ 6 ثواني
ماهر‭ ‬زين‭  ‬وحمود‭ ‬الخضر‭  (‬خاص‭)‬
فاجأ‭ ‬المغنيان‭ ‬حمود‭ ‬الخضر‭ ‬وماهر‭ ‬زين،‭ ‬جمهورهما،‭ ‬وطرحا‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬يحتفيان‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬باستضافة‭ ‬قطر‭ ‬لمونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بعنوان‭ “‬تهيا‭”.‬ واختار‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الأغنية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬لمسات‭ ‬مغربية،‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالمنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬المشارك‭  ‬في‭  ‬التظاهرة‭ ‬الرياضة،‭ ‬إذ‭ ‬تضمن‭  ‬مشاهد‭ ‬لإحدى‭ ‬فرق‭  ‬الدقة‭ ‬المراكشية،‭ ‬مع‭ ‬إبراز‭  ‬جمالية‭ ‬الزي‭ ‬المغربي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى