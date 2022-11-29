الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “إننا نموت بشكل مجتزئ، يموت الفرح، تموت الذاكرة تنحني الأشواق، ثم ننسحب، نشيخ بسرعة وبشكل مذهل، شيء ما يتآكل يوميا في داخلنا ولا نشعر”. لقراري كتبت الشاعرة والقاصة سعيدة لقراري تدوينة جاء فيها “من لم تزرع فيه الكتابةأكمل القراءة »
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