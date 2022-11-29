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الصباح الفني

قالوا

منذ 10 دقائق
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إننا‭ ‬نموت‭ ‬بشكل‭ ‬مجتزئ،‭ ‬يموت‭ ‬الفرح،‭ ‬تموت‭ ‬الذاكرة‭ ‬تنحني‭ ‬الأشواق،‭ ‬ثم‭ ‬ننسحب،‭ ‬نشيخ‭ ‬بسرعة‭ ‬وبشكل‭ ‬مذهل،‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬يتآكل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬داخلنا‭ ‬ولا‭ ‬نشعر‭”.‬ لقراري كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬والقاصة‭ ‬سعيدة‭ ‬لقراري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬من‭ ‬لم‭ ‬تزرع‭ ‬فيه‭ ‬الكتابة‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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