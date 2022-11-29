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وطنية

التكوين‭ ‬الطبي‭ ‬يسائل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬

منذ 9 دقائق
دق‭ ‬أساتذة‭ ‬كليات‭ ‬الطب،‭ ‬المنضوون‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر،‭ ‬بشأن‭ ‬وضعية‭ ‬التكوين‭ ‬الطبي‭ ‬وتأطير‭ ‬الأطباء،‭ ‬والمنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬العمومية‭. ‬ وطالب‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬القطاعي‭ ‬لكليات‭ ‬الطب‭ ‬والصيدلة‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬العادي،‭ ‬المنعقد‭ ‬بالرباط،‭ ‬لمناقشة‭ ‬مختلف‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتكوين‭ ‬الطبي‭ ‬والمنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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