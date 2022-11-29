وطنية
التكوين الطبي يسائل وزارة الصحة
دق أساتذة كليات الطب، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، ناقوس الخطر، بشأن وضعية التكوين الطبي وتأطير الأطباء، والمنظومة الصحية العمومية. وطالب مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، خلال اجتماعه العادي، المنعقد بالرباط، لمناقشة مختلف المستجدات المتعلقة بالتكوين الطبي والمنظومة الصحية، وزارة الصحةأكمل القراءة »
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