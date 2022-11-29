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وطنية

احتقان‭ ‬وسط‭ ‬بحارة‭ ‬العيون‭ ‬

منذ دقيقتين
يسود‭ ‬احتقان‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬مهنيي‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬العيون،‭ ‬خاصة‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬المراكب،‭ ‬والتي‭ ‬ألفت‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬بقاعدة‭ “‬الفقيرة‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬يقصد‭ ‬بها‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬وبيع‭ ‬الأسماك‭ ‬المتبقية‭ ‬لدى‭ ‬مراكب‭ ‬الصيد،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فوجئ‭ ‬البحارة‭  ‬بمنع‭ ‬كلي‭ ‬لهاته‭ ‬الفئة‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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