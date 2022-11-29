وطنية
احتقان وسط بحارة العيون
يسود احتقان كبير في أوساط مهنيي الصيد في ميناء العيون، خاصة الفئة التي تعمل على متن المراكب، والتي ألفت منذ عقود العمل بقاعدة “الفقيرة”، والتي يقصد بها عملية شراء وبيع الأسماك المتبقية لدى مراكب الصيد، غير أنه في الآونة الأخيرة، فوجئ البحارة بمنع كلي لهاته الفئة منأكمل القراءة »
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