وطنية
تسريب امتحانات الأساتذة
لم تسلم مباريات الأكاديميات الجهوية للتعليم، من أجل ولوج مهنة التدريس من الغش والتسريب، ففي وقت كانت تعول فيه الوزارة على استقطاب الكفاءات، مرت المباريات في أجواء مشحونة، خاصة بعد رفض الأساتذة وبعض النقابات، حراسة الامتحان، بسبب تزامنه مع يوم عطلة. وعاينت «الصباح» عددا من الصفحات والمجموعاتأكمل القراءة »
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