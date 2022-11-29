الرياضة
أخبار المونديال
بونو: أصبت بـ “دوخة” قال ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب الوطني، إنه فضل عدم المشاركة أمام بلجيكا، بعد شعوره بدوار (دوخة)، وألم دقائق قليلة قبل انطلاق المباراة. وأضاف بونو في تصريحات صحافية “أردت الانسحاب حتى لا أضيع على المنتخب الوطني فرصة القيام بتغيير مفيد. كنت متأكدا أننيأكمل القراءة »
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