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الرياضة

30 ألفا في تجمع احتفالي بوجدة

منذ 18 ثانية
عمت فرحة عارمة العديد من الأحياء والشوارع بوجدة، فرحا بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم، سواء عبر السيارات أو في تجمعات بالساحات العمومية الكبرى، خصوصا ساحة جامعة محمد الأول. ورددت الجماهير شعارات تشيد باللاعبين والمدرب وليد الركراكي، ابتهاجا بالنصر حاملين العلم الوطني. وعرفت الساحةأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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