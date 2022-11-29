الرياضة
شوارع فاس صدحت باسم زياش
شهدت شوارع فاس، مباشرة بعد نهاية المباراة بفوز المنتخب الوطني على نظيره البلجيكي، في الدور الأول من كأس العالم، بهدفين لصفر، نزول آلاف المواطنين، نساء ورجالا، أطفالا وشيوخا، للاحتفال والتعبير عن افتخارهم بالأداء الرجولي والمستوى التقني الجيد، الذي قدمه المنتخب، وعيش لحظات فرح انتظره الشارع المغربي سنواتأكمل القراءة »
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