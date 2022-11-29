الرياضة
ليلة بيضاء في “كازا”
حركة السير توقفت بعين الذئاب وأمهات وزعن الحلوى بدرب السلطان عاشت البيضاء ليلة بيضاء، أول أمس (الأحد)، ابتهاجا بفوز المنتخب الوطني على بلجيكا، بهدفين لصفر، لحساب الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم. وعرف كورنيش عين الذئاب، اكتظاظا كبيرا، إلى درجة أن حركة السير توقفت بشكل كليأكمل القراءة »
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