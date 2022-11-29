الرياضة
أجواء هستيرية بالجديدة
احتفل الجمهور الجديدي مباشرة بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني وبلجيكا، بتفوق أسود الأطلس بهدفين، إذ خرج المئات من المواطنين للشارع. وتحولت الشوارع والساحات في وقت قياسي، إلى مسرح للرقص والغناء وسط إطلاق حشود الشباب هتافات رياضية، انضم إليهم صغار، رفقة نساء أطلقن الزغاريد، ومنبهات السيارات، التي جابتأكمل القراءة »
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