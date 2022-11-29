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الرياضة

احتفالات حاشدة بجهة الرباط

منذ 54 ثانية
عشرات الآلاف احتشدوا بأهم الشوارع والساحات بعد الفوز احتشد الآلاف من عشاق ومحبي المنتخب الوطني بأهم الشوارع والساحات والمعالم التاريخية بالرباط وسلا والقنيطرة، بعد نهاية مباراة الأسود أمام بلجيكا، مساء أول أمس (الأحد)، للاحتفال بالفوز التاريخي لأشبال المدرب وليد الركراكي، حاملين معهم الراية المغربية ومرتدين لأقمصة المنتخب.أكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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