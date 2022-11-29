اذاعة وتلفزيون
سعيد ووديع عوض يسار في “ستاند آب”
تصوير البرايمات الأولى دجنبر المقبل في انتظار عرضه بداية السنة المقبلة علمت “الصباح” أن برنامج “ستاند آب”، الذي تشرف على تنفيذ إنتاجه شركة “كونكسيون ميديا” لصالح القناة “الأولى”، سيعرف بعض التغييرات، في موسمه الجديد. وقالت مصادر “الصباح”، إنه تقرر تعويض الفكاهي يسار والذي كان مكلفا، الموسم الماضي،أكمل القراءة »
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