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“Extraction” الأكثر مشاهدة على “نتفليكس”
تكشف منصة “نتفليكس”، بين الفينة والأخرى، عن قائمة بأفلامها الأصلية العشرة الأكثر مشاهدة منذ بدايتها، وتوفر القائمة بيانات واضحة عن أنواع الأفلام الأكثر شيوعا على منصتها. ويحتل فيلم “استخراج” (Extraction) رتبا متقدمة في قائمة الأكثر مشاهدة، ويصل عدد مشاهداته إلى 99 مليون مشاهدة، إذ تابعه أكثر منأكمل القراءة »
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