اذاعة وتلفزيون
“حدائق الأسرار” في مهرجان قرطاج
تشارك مسرحية “حدائق الأسرار” لفرقة “مسرح أكون” في الدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية، التي يحضرها فنانون من 23 دولة. وتحكي المسرحية، من إخراج الفنان محمد الحر ودعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قصة فتاة تنتمي لعائلة ميسورة وحداثية، فرض عليها والداها الزواج من رجل لا تعرفه، ورفضتأكمل القراءة »
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