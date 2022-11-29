fbpx
ملف عـــــــدالة

المعتقلون أكثر تضررا

منذ 37 ثانية
جلسات الجنائي معطلة ومتقاضون مسرحون يقطعون كيلومترات ليفاجؤوا بتأجيل محاكمتهم يبقى مرتفقو المحاكم والمتهمون المتابعون في ملفات خاصة الجنائية منها، أكبر ضحايا عملية شد الحبل بين المحامين وزميلهم وهبي وزير العدل، لحجم الضرر اللاحق بهم بسبب تعطيل المرفق والإجراءات، وعلى المعتقلين منهم ممن يعثر إضراب دفاعهم جاهزيةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 37 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى