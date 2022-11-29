ملف عـــــــدالة
المعتقلون أكثر تضررا
جلسات الجنائي معطلة ومتقاضون مسرحون يقطعون كيلومترات ليفاجؤوا بتأجيل محاكمتهم يبقى مرتفقو المحاكم والمتهمون المتابعون في ملفات خاصة الجنائية منها، أكبر ضحايا عملية شد الحبل بين المحامين وزميلهم وهبي وزير العدل، لحجم الضرر اللاحق بهم بسبب تعطيل المرفق والإجراءات، وعلى المعتقلين منهم ممن يعثر إضراب دفاعهم جاهزيةأكمل القراءة »
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