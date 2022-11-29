ملف عـــــــدالة
سجناء في دوامة الاعتقال الممدد
جدد بلاغ نقابة المحامين بالبيضاء، خيبة الأمل لدى معتقلين احتياطيا، لم تصدر في شأنهم أحكام، سيما بالجنايات التي تستلزم حضور الدفاع لعقد الجلسات. وبات هاجس البحث عن حل لعينة كبيرة من الموقوفين، هما كبيرا لتمكينهم من الإسراع في البت في قضاياهم، التي يعتبرون من خلالها أنهم أبرياءأكمل القراءة »
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