مجتمع
آبار ملوثة تستنفر بركة
تلقى نزار بركة وزير التجهيز والماء تحذيرات بخصوص بؤر تلوث تهدد الفرشة المائية للحوض المائي الشاوية أبو رقراق، خاصة بضواحي البيضاء والحاجة الملحة إلى التنويع والابتكار في البحث عن مصادر وأساليب جديدة لتوفير المادة الحيوية. ونبه عابد بادل، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بحر الأسبوع الجاريأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا