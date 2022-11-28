اذاعة وتلفزيون
“الهضرة عليك” على “الثقافية”
ياسين عدنان في ضيافة إيمان قادة للوقوف عند محطات من مساره بثت قناة “الثقافية” التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، أول أمس (السبت)، حلقة جديدة من برنامج “الهضرة عليك”، التي حل ضيفا عليها الروائي والإعلامي ياسين عدنان. واختارت إيمان قادة، معدة ومقدمة “الهضرة عليك” في هذاأكمل القراءة »
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