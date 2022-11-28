أخبار 24/24
خولة لشكر نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية
توجت مشاركة الاتحاد الاشتراكي في مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد بمدريد، بانتخاب خولة لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد، نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية. وتميزت مشاركة وفد الاتحاد الاشتراكي بقيادة إدريس لشكر، الكاتب الأول، وعضوية أحمد مهدي مزواري، وفتيحة سداس وخولة لشكر وعايشة الكرجي، ومشيج القرقري وفدوى الرجواني، ومحمد غودان،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا