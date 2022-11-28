وطنية
الأطباء: لا للاقتطاع من المنبع
راجعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء المختصين بالقطاع الخاص مقترحها السابق الموجه إلى الحكومة باقتطاع 5 في المائة من الضرائب من المنبع، على ضوء النقاش والمستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية في هذا الموضوع. وقال المهنيون في القطاع الصحي الخاص إنهم لن يبقوا خارج المطلبأكمل القراءة »
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