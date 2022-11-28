“فيفا” يغضب الصابري

احتسب الاتحاد الدولي لكرة القدم هدف المنتخب الوطني أمام نظيره البلجيكي، أمس( الأحد)، للعميد رومان سايس.

واحتسب الهدف الأول في البداية للبديل عبد الحميد الصابري، إثر تسديدة مركزة عجز عن التصدي لها الحارس تيبو كورتوا، قبل أن يتدخل “فيفا” ويحتسبه لرومان سايس، بداعي أنه آخر من لمس الكرة، قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وكان الصابري احتفى بهدفه الأول، وهو يتوجه إلى الجمهور لتحيته، كما تلقى عبارات الإشادة والتنويه، نظير ما قدمه من مجهودات مضاعفة بمجرد دخوله أرضية الميدان، خلفا لسلام أملاح، الذي يعاني الإصابة.

(ع.ك) قطر