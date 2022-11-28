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خطوات للتعافي
يقدم الخبراء عددا من النصائح العملية للتعافي التدريجي من آثار الجلطة الدماغية والعودة للتمتع بالحياة، منها تدريب عضلات الوجه أمام المرآة. وينصح بأخذ نفس عميقا ونفخ الخدين، مع تحريك الهواء من خد إلى آخر. وهناك تمرينات أخرى بسيطة، مثل إخراج اللسان، وإظهار الأسنان، والضحك، وتحريك الجبهة والحاجبين.أكمل القراءة »
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