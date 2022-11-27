قطر 2022: المغرب يصعق بلجيكا ويضع قدما في ثمن النهائي

وضع المنتخب الوطني المغربي قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا ، 2-صفر الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القد 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الايطالي عبد الحميد صابيري (73) ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبو خلال (90+2)، منتزعا صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي كندا لاحقا.

المباراة في سطور

الملعب: استاد الثمامة، الدوحة

الجمهور: 43738 متفرجا

الدور الأول – الجولة الثانية

المجموعة السادسة

الحكم: المكسيكي سيسار أرتورو راموس بالاسويلوس

– الهدفان:

المغرب: عبد الحميد صابيري (73)، زكرياء ابو خلال (90+2)

– الإنذارات:

المغرب: عبد الحميد صابيري (90+5)

بلجيكا: أمادو أونانا (29)

– التشكيلتان:

المغرب: منير المحمدي القجوي، رومان سايس، أشرف حكيمي (يحيى عطية الله، 68)، نصير مزراوي، نايف أكرد، حكيم زياش، سفيان بوفال (زكرياء ابو خلال، 73)، ، سفيان أمرابط، سليم أملاح (عبد الحميد صابيري، 68)، عز الدين أوناحي (جواد الياميق، 78)، يوسف النصيري (عبد الرزاق حمد الله، 73).

المدرب: وليد الركراكي

بلجيكا: تيبو كورتو، توما مونييه (روميلو لوكاكو، 81)، توبي ألدرفيرلد، يان فيرتونغن، تيموتي كاستاني، ثورغان هازار (لياندرو تروسار، 75)، أكسل فيتسل، أمادو أونانا (يوري تيليمانس، 60)، كيفن دي بروين، إدين هازار (دريس مرتنس، 60)، ميتشي باتشواي (شارل دي كيتلار، 75).

المدرب: الإسباني روبرتو مارتينيس