مزور يسلم رئيس جمهورية النيجر رسالة من الملك

استقبل محمد بازوم ، رئيس جمهورية النيجر ، أمس (السبت) بنيامي ، رياض مزور ، وزير الصناعة والتجارة ، حاملا رسالة من جلالة الملك محمد السادس .

وقال مزور في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جرى بحضور علال العشاب ، سفير جلالة الملك بالنيجر ، “لقد تشرفت اليوم بتسليم رسالة من جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، إلى فخامة رئيس جمهورية النيجر ، محمد بازوم ” .

وأوضح مزور أن ” هذه الرسالة تندرج في إطار تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بلدينا الشقيقين . علاقات متعددة الأبعاد ، اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية ورياضية والتي يدعو قائدا البلدين إلى تعزيزها بشكل ملموس على أرض الواقع ” .

