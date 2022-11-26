حوادث
التعصيب… الحق المعلق
العصبة ورثة ليس لهم نصيب محدد يرثون ما بقي بعد توزيع التركة على ذوي الفروض ينقسم ورثة الهالك إلى قسمين أساسيين، صنف يرث نصيبا محددا من التركة، ويطلق عليهم ذوو الفروض، إذ أن نصيبهم محدد بمقتضى القرآن الكريم أو السنة النبوية، وقسم آخر يطلق عليه لقب العصبةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا