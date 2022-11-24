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إصابة مزراوي وحكيمي تربك طبيب الأسود

منذ 13 ساعة
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AL KHOR, QATAR - NOVEMBER 23: Noussair Mazraoui of Morocco during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group F match between Morocco and Croatia at Al Bayt Stadium on November 23, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Goran Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images)

سيخضع اللاعبان نصير مزراوي وأشرف حكيمي لفحوصات جديدة، غدا (الجمعة)، قبل الحسم في مدى جاهزيتهما للمشاركة في مباراة بلجيكا، الأحد المقبل، بملعب الثمامة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم.

وقال عبد الرزاق هفتي، أن الفحوصات الأولية التي أجريت على مزراوي لم تحدد بعد درجة خطورة الإصابة، التي تعرض لها على مستوى الورك.

وأضاف هفتي. في تصريح للموقع الرسمي للجامعة، أنه لا يمكن الحديث عن مشاركة مزراوي ضد بلجيكا الا بعد التوصل بنتيجة الفحوصات الجديدة.

وبخصوص إصابة اشرف حكيمي، أوضح هفتي أنها ليست مقلقة، بعد شعوره بألم في فخذه، لكن الحذر واجب في مثل هذه هذه المنافسات.

(ع.ك) قطر

منذ 13 ساعة
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