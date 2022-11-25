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وطنية

الملك‭ ‬لغوتيريس‭: ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬أساس‭ ‬التسوية‭ ‬

منذ دقيقتين
جلالة‭ ‬الملك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬غوتيريس‭         (‬ماب‭)‬
أكد‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬لجهود‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬ومبعوثه‭ ‬الشخصي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قيادة‭ ‬المسلسل‭ ‬السياسي قال‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬لأنطونيو‭ ‬غوتيريس،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬يجدد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬موقفه‭ ‬الثابت‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬المفتعل‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مبادرة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السيادة‭ ‬والوحدة‭ ‬الترابية‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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