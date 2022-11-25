وطنية
الملك لغوتيريس: الحكم الذاتي أساس التسوية
أكد دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل قيادة المسلسل السياسي قال الملك محمد السادس، لأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن المغرب يجدد التأكيد على موقفه الثابت لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابيةأكمل القراءة »
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