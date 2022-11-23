الملك يستقبل غوتيريش بالرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعرب غوتيريش، وفق بلاغ للديوان الملكي توصلت “الصباح” بنسخة منه، عن امتنانه للملك لنجاح المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، الذي ينعقد بفاس، مشيدا باعتماد إعلان قوي يحث على الالتزام، وضروري أكثر من أي وقت مضى في سياق دولي مضطرب.

وأثنى غوتيريش على “الالتزام الدائم للملك من أجل النهوض بقيم الانفتاح، والتسامح، والحوار واحترام الاختلافات”، منوها بـ”المساهمة البناءة والثابتة للمملكة من أجل حفظ السلام وتوطيده، وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية وخاصة في القارة الإفريقية”.

وأضاف بلاغ الديوان أنه تم، خلال هذا اللقاء، التطرق إلى قضية الصحراء المغربية على ضوء القرار 2654 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 27 أكتوبر 2022.

في السياق ذاته، جدد الملك، التأكيد على الموقف الثابت للمغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، وكذا دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا من أجل قيادة المسلسل السياسي، وكذا لبعثة المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار.

وجرى هذا الاستقبال بحضور، ميغيل غراسا، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن الجانب الأممي، وعن الجانب المغربي، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

(ي.ع)