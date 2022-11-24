وطنية
بنعبدالله يستدعي برلمان الحزب
قرر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، دعوة اللجنة المركزية المنتخبة، للاجتماع يوم عاشر دجنبر المقبل، في ثاني دورة، بعد المؤتمر الوطني، الذي عرف تجديد انتخابه أمينا عاما لولاية رابعة. ووجه الأمين العام الدعوة إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية، تتضمن جدول أعمال الدورة، والتي ستتضمنأكمل القراءة »
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