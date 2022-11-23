مدرب كرواتيا: كنا نعرف أن مهمتنا أمام المغرب لن تكون سهلة

اعترف زلاتكو داليش مدرب المنتخب الكرواتي بالصعوبات التي فرضها المنتخب الوطني على منتخب بلاده في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم وانتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم2022.

وقال زلاتكو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: “واجهنا منافسا أظهر شراسة كبيرة، ولعب بروح قتالية ما فرض علينا أن نخرج بنتيجة التعادل، كنا نعرف مسبقا أن مهمتنا لن تكون سهلة لأن المنتخب المغربي يملك لاعبين جيدين، لقد خلقوا لنا الكثير من الصعوبات ليس فقط من ناحية الصلابة الدفاعية، بل أيضا من خلال الهجمات العكسية التي كانوا يقومون بها بين الحين والآخر والتي كانت تثير مخاوفنا بطبيعة الحال”.

وأضاف: “رغم أننا كنا الأكثر استحواذا لكننا لم نخلق الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، لم نلعب على الأطراف بالشكل الفع ال والمؤثر، ويمكنني القول إننا افتقدنا للشجاعة في بعض القرارات بما يخص التمرير إلى الأمام وفي العمق”.

وحول ما إذا كان المنتخب الكرواتي قد وضع نفسه في موقف حرج، قال المدرب: “ما زالت هناك مباراتان في المجموعة سنخوضهما بكل قوة من أجل تأمين مقعدنا في الدور التالي، نعرف أن المهمة لن تكون سهلة، لكننا مطالبون بظهور قوي”.