الركراكي: يجب أن نفتخر بما قدمه اللاعبون

قال وليد الركراكي، الناخب الوطني، أنه الجميع يحب أن يفتخر بما قدمه اللاعبون أمام منتخب وصيف لبطل العالم ويضم لاعبين مهرة.

وأضاف الركراكي أن اللاعبين “تقاتلوا مزيان، وشرفوا الكرة المغربية”، قبل أن يتابع “هناك لاعبون لم يخوضوا أكبر عدد من الدقائق مع فرقهم، خصوصا حكيم زياش وسليم أملاح وسفيان بوفال، فيما تضم كرواتيا لاعبين يمارسون في أقوى الدوريات الأوربية”.

وأكد الناخب الوطني في الندوة الصحافية أن المنتخب المغربي كان بإمكانه الفوز، أو الخسارة، لكن اللاعبين كانوا أقوى ذهنيا.

وأوضح أن يوسف النصيري، بدل مجهودا بدنيا خرافيا، عكس ما يراه كثيرون، مضيفا أن مشاركة النصيري فرضتها بعض الأمور التكتيكية.

(ع.ك – قطر)