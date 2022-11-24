أخبار الصباح
أخبار الصباح
< "درون" اشتبهت السلطات الأمنية بقلعة السراغنة، قبل يومين، في "درون" كانت تحلق بعشوائية في فضاء المدينة قبل سقوطها بحي المرس، لتفتح بحثا انتهى بإيقاف شخص، صرح أن شقيقه جلبها من إيطاليا في صيف 2021، وأنه حاول تجريبها، إلا أنه فقد التحكم فيها. وبتعليمات من النيابة العامة،أكمل القراءة »
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