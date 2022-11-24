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مشاريع ورخص بمراكش تستنفر الأمن
دخلت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، على الخط في قضية احتيال على مقتنين للسكن الاجتماعي في مشروع عقاري ضخم بـ “تاركة”، إذ باشرت، منذ أول أمس (الثلاثاء)، الاستماع إلى أطراف النازلة، بالاعتماد على شكاية فتحت أعين السلطات على اختلالات كبيرة في تسويق منتوجات السكن، وخرق قواعدأكمل القراءة »
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