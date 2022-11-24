الأولى
“قصور” تورط رجال سلطة ومهندسين
اتهامات لرئيس جماعة بتسهيل وضع اليد على أملاك الدولة والترخيص خارج القانون فجر أعضاء من مجلس جماعة بوزنيقة، التابعة لتراب إقليم بنسليمان، فضيحة “وزيعة” في تجزئة فيلات وقصور شيدت خرقا للقانون فوق أراض للدولة بين مسؤولين ومنتخبين، مطالبين بفتح تحقيق من قبل النيابة العامة في واقعة إنشاء تجزئة سريةأكمل القراءة »
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