ملف الصباح
الأطفال… معاناة في صمت
يجدون صعوبة في التعامل مع الوضع وينعكس ذلك على سلوكهم ونفسيتهم حذر مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي، في اتصال مع “الصباح”، من تأثير حياة النفاق الزوجي على الأطفال، مؤكدا أنه يكون سلبيا إلى حد كبير نتيجة تأثره بنتائجه السلبية. وأوضح علوي أمرانيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا