حوادث
السجن لمتهم بالسرقة
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، ومؤاخذته، من أجل جناية السرقة الموصوفة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا. وسبق للشرطة القضائية تقديم المتهم الأول على أنظار النيابة العامة، وصرح أن المتهم الحالي شاركه رفقة متهم ثالثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا